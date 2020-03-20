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Народные приметы на 21 марта подскажут, будет ли грядущее лето холодным

Народные приметы на 21 марта подскажут, будет ли грядущее лето холодным

Народные приметы на 21 марта подскажут, будет ли грядущим летом иметь место холодная погода.

Несколько столетий назад люди для составления долгосрочного прогноза погоды обращали внимание на поведение птиц. Считалось, что в том случае, если птицы в двадцать первый день весны вьют гнезда с солнечной стороны, в период с июня по август будет иметь место низкая для данного времени года температура воздуха. Жаворонки, прилетевшие до 21 марта, предвещают теплую весну.

Туман в этот день народные приметы называют своего рода синоптическим сигналом о приближении заморозков. Наличие облаков 21 марта поверья трактуют в качестве предвестника потепления.

Также несколько веков назад было принято считать, что в том случае, если до 21 марта растаял снег, будет хороший урожай.  