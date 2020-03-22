Народные приметы на 23 марта подскажут, следует ли готовиться к возвращению зимы

Народные приметы на 23 марта помогут узнать, напомнит ли ещё о себе зима.

Несколько столетий назад существовало поверье, которое гласит о том, что наличие холодного ветра в двадцать третий день первого месяца зимы является верным признаком того, что зимняя погода будет наблюдаться ещё достаточно долго. Если же до 23 марта прилетели журавли, можно рассчитывать на то, что морозов и снегопадов до осени точно не будет.

Густой туман, имеющий место в двадцать третий день марта, народные приметы называют предвестником дождливого лета.

Гроза 23 марта людьми, жившими несколько столетий назад, воспринималась в качестве признака того, что крестьяне соберут хороший урожай.