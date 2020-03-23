Ичалковский район: ученик Оброченской школы прошел обучение в центре «Мира»

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» создан в Саранске в рамках реализации нацпроекта «Образование». В феврале почти три недели новые знания в Центре получал ученик 6-го класса Оброченской школы Олег Есин.

– Мы жили в комнатах по 4 человека. День был полностью расписан. Утром занимались математикой, решали олимпиадные задания, а потом отдыхали, – рассказывает Олег. – Затем работали в кружках, где нас учили риторике, помогали правильно выбрать будущую профессию. Также в Центре проходили разные мероприятия. За три недели я узнал, что такое граф, научился решать с ним задачи, узнал признаки делимости на разные числа и многое другое.

Олег участвовал в олимпиадах по русскому и мордовскому языкам, неоднократно становился призером. Увлекается он и спортом: в приоритете – греко-римская борьба. Кроме того, Олег занимается шахматами.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.