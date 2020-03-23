ТОП-5 турниров, перенесенных из-за коронавируса

В январе 2020 года никто и подумать не мог, что вспышка коронавируса, обнаруженная в Китае, так сильно повлияет на нашу жизнь. Однако реальность такова: многие страны закрыли авиасообщение, введя карантин. В таких ситуациях путешествия для киберспортсменов стали в принципе невозможны. Благо, что киберспорт — это компьютерный спорт, поэтому турниры можно проводить в онлайне или без зрителей. Тем не менее проведение LAN-турниров в настоящих условиях стало невозможным. В этой статье мы расскажем о пяти важнейших турнирах, которые перенесли из-за пандемии COVID-19:

Overwatch League

Overwatch League — одна из первых крупнейших франшиз в киберспорте, построенная на подобии NBA, NHL, NFL и других американских спортивных лиг. Первый сезон лиги проводился на стадионе Barclays Center в Нью-Йорке. В 2019 году было принято решение создать домашние поля для каждой из команд. Это означает, что команды с прошлого года играли матчи дома и на выезде. При текущей системе, которая действует и в Overwatch League 2020, проводить матчи в десятках стран мира стало в принципе невозможно.

11 марта Blizzard Activision Esports приняла решение отменить все матчи, запланированные на март и апрель 2020 года. Компания еще на прошлых неделях отменила все встречи в Китае и Южной Корее. Теперь Overwatch League 2020 полностью приостановила свои матчи. Учитывая, что в этом году Overwatch League заключила партнерство с YouTube, такая ситуация нанесет серьезный удар по франшизе.

ESL One Los Angeles 2020

Коронавирус серьезно ударил по соревновательной Dota 2. Три года назад Valve перешли от системы приглашений на The International к сезону DPC. Это означает, что теперь для того, чтобы попасть напрямую на The International, необходимо набрать достаточное количество DPC-очков, разыгрываемых на официальных мейджорах и майнорах, проводимых при поддержке Valve.

ESL One Los Angeles 2020 должен был состояться 15-22 марта в США, однако был перенесен из-за закрытия границ властями. Valve и ESL приняли решение полностью отменить турнир. Сделано это было по той причине, что большинство команд-участниц — представители Китая, Европы, СНГ и Азии, что несет за собой определенные риски. Многие коллективы потратили много времени, сил и денег для организации буткемпов и подготовки к турниру, но ничего не поделаешь.

PUBG Global Series: Berlin

Турнир PUBG Global Series: Berlin должен был стать знаменательным турниром для дисциплины PUBG. После PUBG Global Championship 2019, который проходил в сентябре 2019 года, PUBG Corporation не проводила других крупных турниров. Данный ивент должен был прибавить мотивации профессиональным командам. Уже были проведены квалификации, однако из-за коронавируса турнир пришлось перенести.

PUBG Corporation приняла сложное решение о переносе турнира после того, как ВОЗ признала распространение вируса чрезвычайной ситуацией. Компания уверила, что планы по проведению четырех мировых киберспортивных событий в 2020 году остаются неизменными, и она уже ищет возможности для проведения перенесенного ивента.

Hearthstone Masters Tour Los Angeles

В 2019 году Blizzard создали новую киберспортивную систему, при которой компания проводит три крупных мейджора в разных уголках мира. Обычно на такие турниры могли квалифицироваться около 300 человек. В 2020 году количество мейджоров увеличили до шести, однако коронавирус оказал сильное влияние на такую систему. Второй ивент 2020 года должен был состояться в Индонезии, однако из-за вспышки коронавируса буквально за несколько недель Blizzard перенесли турнир в Лос-Анджелес.

Такое решение вызвало бурю недовольства у игроков, которые уже потратили деньги на покупку билетов и бронирование жилья. Учитывая вспышки эпидемии в США, Blizzard приняли решение перенести турнир в онлайн-режим. Также компания компенсирует каждому игроку до 1500 долларов США за бронь билетов и отелей. Правильный жест от киберспортивного отдела Hearthstone!

ESL Pro League Season 11

Профессиональный CS:GO первым отреагировал на эпидемию коронавируса. Плей-офф IEM Katowice 2020, проходивший в конце февраля, был проведен без зрителей. Следующим крупным турниром в CS:GO должен стать ESL Pro League Season 11, который стартует через несколько дней.

11 марта ESL сообщили, что 11-й сезон Pro League пройдет в онлайн-режиме. Турнир в США будет перенесен из Денвера в студию без зрителей. Сложнее ситуация с европейским чемпионатом: организаторы планировали провести ивент в Мальте, однако страна закрыла границы. Из-за эпидемии коронавируса ESL не может выбрать подходящее место в Европе для проведения турнира даже без зрителей, поэтому все матчи команды будут проводить из дома или из буткемпов.

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Источник. CQ.RU