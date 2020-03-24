Дарига Назарбаева: Паникеры и провокаторы такие же враги, как коронавирус

Алматы и Нур-Султан перешли на карантинный режим. Такое решение было принято государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения, карантин вводится с 18 марта на неопределённый срок, передаёт senate.parlam.kz.

Глава Сената Дарига Назарбаева в своём сообщении попросила казахстанцев избегать паники и не поддаваться провокациям. «Паникёры и провокаторы — главные враги борьбы с коронавирусом, как и сама инфекция», — заметила Дарига Назарбаева о коронавирусе и панических настроениях.

С 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение. Крупные торговые центры закрыты, массовые мероприятия запрещены, передвижения по стране, въезд и выезд ограничены. В таком режиме казахстанцы проживут минимум месяц: снять ограничения планируется 15 апреля.

Всего зарегистрировано 35 случаев заражения, 18 из них в столице и ещё 17 — в Алматы. Как отмечается в СМИ, большинство пострадавших прибыли из других стран. В связи с карантином работодателями рекомендуется перевести сотрудников на удалённый режим работы, а населению — самоизолироваться.

Дарига Назарбаева также попросила казахстанцев соблюдать правила гигиены и быть ответственными. Как отмечает Дарига Назарбаева, о коронавирусе со стороны властей будет сообщаться вся актуальная информация в открытом доступе — это на сегодня является одной из главных задач государства.