Кадошкинский район: начали работу «маршруты здоровья»

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в районах Мордовии организована доставка сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения для профилактических медицинских осмотров, вакцинации и дополнительных обследований. В Кадошкинском районе такие выезды мультидисциплинарных бригад получили название «маршруты здоровья».

– Мы подключились к проекту в марте, когда были улажены все организационные вопросы, составлены и утверждены списки граждан, ориентируясь на которые будет пролагаться маршрут автомобиля. Основная цель проекта – повышение качества жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в отдаленных населенных пунктах со слабым транспортным обеспечением, – пояснила заведующий Кадошкинской поликлиникой Е.А. Межнова.

Первыми диспансеризацию прошли жители села Адашево. Всего за 2020 год планируется охватить медицинскими осмотрами около 300 человек.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.