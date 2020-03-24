Неизвестные мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую отдохнуть в пансионате

Неизвестные мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую приобрести путевку.

В начале февраля жительница Саранска на сайте пансионата обнаружила публикацию с предложением забронировать двухместный номер на 8 ночей. Посредством электронной почты горожанка связалась с якобы сотрудником указанного заведения. Затем женщина в качестве оплаты номера перечислила 17920 рублей. После этого горожанка в ходе телефонного разговора получила информацию по поводу заезда. Кроме того, гражданка получила электронное письмо, содержащее бланк договора гостиничных услуг, который она заполнила и отправила. Спустя некоторое время горожанка забронировала ещё один номер в том же пансионате и перечислила 17920 рублей.

Желая уточнить некоторые детали, женщина набрала номер, с которого ей звонил якобы представитель пансионата, но никакого ответа не последовало. После этого горожанка поняла, что она была ограблена мошенниками.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф