В Краснослободском районе арестовали имущество организации, имеющей задолженность по обязательным платежам

В Краснослободском районе было арестовано имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

ООО «Завод Промметизделий» имеет задолженность по обязательным платежам, размер которой составляет более 2,3 млн рублей. Руководство рассматриваемого предприятия не предпринимало никаких мер по погашению долгов.

Прокуратурой Краснослободского района было принято решение о санкционировании ареста имущества рассматриваемой организации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru