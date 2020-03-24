Глава Мордовии Владимир Волков: «Все поликлиники республики станут „бережливыми“, в том числе детские»

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков уделил особое внимание вопросам развития системы здравоохранения, отметив, что в республике в числе первых в стране создали Паспорт первичного звена здравоохранения, провели инвентаризацию. Подробный анализ выявил ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения. В первую очередь, это замена медоборудования.

«До 2024 года нам необходимо приобрести 9 тысяч единиц нового оборудования и более 3 тысяч заменить. Каждая вторая поликлиника требует ремонта, – обратил внимание профильного министра руководитель региона. – Большая работа предстоит по строительству ФАПов. Если в прошлом году мы открыли 3 новых фельдшерско-акушерских пункта, то в этом должны установить сразу 70 ФАПов и открыть врачебную амбулаторию в селе Троицкое Ковылкинского района. Кроме того, будут закуплены 33 мобильных комплекса для доступности медпомощи на селе и мы полностью закроем потребность в мобильных ФАПах».

Кроме того, Владимир Волков подробнее остановился на проекте «Бережливая поликлиника». В 2019 году он реализован в 18 организациях. Результаты показали, что достаточно всего пару месяцев, чтобы в разы сократить время оказания неотложной помощи, прохождения диспансеризации.

«В этом году в проект должны войти оставшиеся 10 поликлиник – то есть «бережливыми» станут все поликлиники республики, в том числе детские, – подчеркнул Глава Мордовии. – Сейчас надо сделать так, чтобы «сбережение» времени пациентов продвинулось дальше регистратуры – к кабинетам участковых врачей и узких специалистов, где очередей также не должно быть».

Проблема кадрового обеспечения будет решаться за счет перераспределения и переобучения специалистов, а также программы «Земский доктор». Владимир Волков поставил задачу обеспечить транспортную доступность учреждений здравоохранения для каждого жителя республики. Вместе с Минздравом работой над созданием четкой маршрутной сети должны заняться транспортники.

Важнейшее значение для региона имеет работа службы экстренной медицинской помощи. В прошлом году республика получила 16 новых машин скорой помощи, а за 5 лет – более 90. Создана единая диспетчерская служба, которая направляет на вызов ближайшую свободную бригаду, независимо от районного прикрепления. Минздраву поручено в этом году завершить построение логистики доставки пациентов, внимательно разбирая каждый случай задержки приезда «скорой», особенно если это касается граждан старшего поколения и детей.

В рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» в Мордовии реализуется ряд мероприятий по развитию детской медицины и борьбе с основными причинами смертности.

«В этом году мы должны начать строительство нового хирургического корпуса детской республиканской больницы стоимостью более 2 миллиардов рублей. Причем половина этих средств пойдет на оборудование. Это будет современнейший центр, который позволит нам выйти на новый уровень оказания медицинской помощи детям», – подытожил Глава Мордовии.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

Источник: Глава Мордовии Владимир Волков: «Все поликлиники республики станут...