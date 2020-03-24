Народные приметы на 25 марта подскажут, будет ли лето теплым и долгим

Народные приметы на 25 марта помогут определить, будет ли предстоящее лето долгим и теплым.

Несколько столетий назад существовало народное поверье метеорологического характера, которое гласит, что в том, случае, если до двадцать пятого дня весны растаял или же начал таять снег, грядущее лето будет долгим, а также порадует теплой погодой.

Если в этот день на реках тает лед, урожай в нынешнем году будет плохим.

Иней на деревьях, наблюдающийся 25 марта, народные приметы называют признаком того, что в июне будут часто идти дожди.

Также в былые времена люди верили в то, что очень теплая погода в двадцать пятый день первого месяца весны, предвещает лето с обилием осадков в виде дождей.