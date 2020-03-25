Чамзинский район: готовится к строительству новое здание РДК

Как рассказал заместитель начальника управления по социальной работе администрации района Александр Пигарев, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году Чамзинская музыкальная школа получила 4 млн 983 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов. В настоящее время идет их поставка. Кроме того, утверждены документы на капитальный ремонт учреждения.

Районный дом культуры в рамках нацпроекта выиграл грант на сумму 1 млн. 250 тыс. руб. Средства пойдут на укрепление материальной базы, приобретение костюмов и аппаратуры.

«Есть и еще одна хорошая новость, – говорит Александр Пигарев. – В настоящее время мы занимаемся изготовлением проектной документации на строительство нового здания РДК – обозначена площадка, начало работ запланировано на 2021 год. Также в стадии решения вопросы по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий Дома культуры «Цементник» и Детской школы искусств».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

Источник: e-mordovia.ru