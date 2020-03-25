В Саранске в результате ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.

Указанное происшествие произошло утром 24 марта на территории Ленинского района города. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Пушкина, 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки СеАЗ, не предоставил преимущество в движении мотоциклу под управлением 16-летнего парня, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист был доставлен в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф