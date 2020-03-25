В Рузаевке пенсионерка фиктивно прописала в своем доме двух человек

В Рузаевке местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в октябре 2017 года 71-летняя жительница Рузаевки фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме 49-летнюю женщину и её 10-летнюю дочь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 71-летней гражданки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф