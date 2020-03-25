В Ромодановском районе горел магазин

В Ромодановском районе произошел пожар в магазине.

Происшествие произошло ранним утром 24 марта на территории населенного пункта Сахарный завод. Огонь вспыхнул в магазине, расположенном по адресу – улица А. Лусс.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил стену внутри магазина на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru