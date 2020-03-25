Глава Мордовии Владимир Волков поручил закрепить специалистов диспансерного кардиологического отделения за всеми районами республики

В своем Послании Глава Мордовии Волков отметил, что в республике неплохо ведется работа по снижению сердечно-сосудистых заболеваний на уровне высокотехнологичной помощи. Однако в первичном звене есть ряд проблем. Для их решения руководитель региона потребовал по максимуму задействовать возможности нового диспансерного кардиологического отделения, которое открылось в феврале на базе республиканской больницы.

«Необходимо закрепить его специалистов за всеми районами, активнее использовать телемедицину и выездные семинары», – подчеркнул Владимир Волков.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии с 413,1 на 100 тысяч населения в 2017 г. до 403 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

В 2019 году проводилось переоснащение регионального сосудистого центра Мордовской республиканской центральной больницы и первичного сосудистого отделения на базе Комсомольской межрайонной больницы. Закуплен передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.