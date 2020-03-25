Народные приметы на 26 марта подскажут, будет ли грядущее лето ненастным

Народные приметы на 26 марта помогут узнать, будет ли грядущим летом наблюдаться не самая благоприятная метеорологическая обстановка.

Несколько веков назад в народной среде пользовалось популярностью из-за достоверности, проверенной годами, поверье синоптического характера, которое гласит, что туманы, наблюдающиеся в двадцать шестой день весны, свидетельствуют о том, что предстоящее лето будет ненастным. О далеко не самой комфортной погоде в период с июня по август в конце марта также может предупреждать обилие березового сока.

Наличие грозы и северного ветра в этот день народные приметы называют предвестником того, что до конца весны будет иметь место преимущественно холодная погода.

В былые времена люди старались не рубить деревья 26 марта, поскольку опасались данными действиями навлечь на себя различные беды.