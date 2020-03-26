Ковылкинский район: в «Точке роста» готовятся проекты к 75-летию Победы

С 2019 года в Примокшанской школе функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В учебное время каждую неделю преподаватели технологии, ОБЖ и информатики проводят мастер-классы для учащихся и учителей Краснопресненской и Кочелаевской школ района, их филиалов.

Кроме того, на базе Центра ведется проектная деятельность. Ученики готовят работы, посвященные 75-летию Великой Победы. В феврале Примокшанская СОШ принимала участие в I Республиканском конкурсе «Живая история», который проходил в Троицкой школе имени Героя Советского Союза А.Г. Котова. Воспитанники «Точки роста» также представляли свои проекты и на VII Республиканском конкурсе «Наследие», который проводился на базе Ковылкинской СОШ имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.