В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло поздним вечером 25 марта на улице Полежаева. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Равон» в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки ВАЗ.

Водитель ВАЗа 48-летнего возраста был госпитализирован в одну из больниц Саранска. Виновник инцидента был отпущен домой после медицинского осмотра.

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Источник: гибдд.рф