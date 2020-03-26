Народные приметы на 27 марта подскажут, следует ли готовиться к холодам

Народные приметы на 27 марта помогут определить, будет ли в ближайшее время наблюдаться холодная погода.

Несколько столетий назад существовало поверье, которое пользовалось высоким уровнем доверия и гласило, что наличие мороза 27 марта является предвестником того, что в течение ближайшей недели температура воздуха будет ниже нуля.

Туман в этот день народные поверья называют признаком того, что в период с июня по август будет наблюдаться ненастная погода.

Кроме того, люди, жившие несколько веков назад, в двадцать седьмой день марта не точили ножи, не охотились и не кололи дрова, поскольку боялись накликать этими действиями беду.