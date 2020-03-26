Глава Мордовии Владимир Волков поручил Правительству не затягивать реконструкцию корпусов онкологического диспансера

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что в республике немало сделано для создания системы онкологической помощи. Только в Республиканский онкодиспансер поставлено более 70 единиц самого современного оборудования. В этом году на закупку оборудования будет направлено в 2 раза больше средств, а в следующем – откроется новая поликлиника онкодиспансера. Это будет лечебное учреждение высочайшего уровня.

«Уже на этом этапе нужно грамотно выстраивать логистику лечения больных, применять передовые методы лечения, задействовать все современное оборудование», – обратил внимание руководитель региона, поручив главному врачу онкодиспансера Михаилу Морозову проработать возможность сотрудничества с федеральным центром медицинской радиологии в Димитровграде, самому крупному в Европе комплексу ядерной медицины замкнутого цикла.

В республике улучшилась выявляемость заболеваний за счет оснащения «первички» современным оборудованием. Вместе с тем для комплексного решения проблемы Владимир Волков поставил задачу Правительству найти механизмы привлечения федеральных средств и как можно быстрее приступить к реконструкции имеющихся корпусов онкологического диспансера, их оснащения и увеличения мощностей.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии создан первый центр амбулаторной онкологической помощи в Краснослободской больнице. Это позволило организовать специализированную помощь для жителей близлежащих районов, сократить сроки диагностики, обеспечить современные методы лечения на койках дневного стационара. В этом году центры амбулаторной онкопомощи должны быть открыты в новой поликлинике на проспекте Российской Армии и медсанчасти «Орбита» в Саранске.

Всего в течение пяти лет в Мордовии на борьбу с онкологией будет направлено свыше 5 млрд руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.