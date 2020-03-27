Большеигнатовский район: ремонт дороги Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово будет продолжен

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году был отремонтирован участок дороги Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово протяженностью 6 км. В 2020 году ремонт продолжится на 100-103 км дороги.

При благоприятных погодных условиях работы могут начаться уже в апреле. По объекту своевременно проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик, контракт заключён с ООО «МАПО-Транс». Именно эта подрядная организация проводила капитальный ремонт на 94-100 км участке дороги. Подрядчику предстоит помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия и устройства обочин заменить дорожную разметку и знаки.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.