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Народные приметы на 28 марта подскажут, следует ли ожидать ясную погоду

Народные приметы на 28 марта подскажут, следует ли ожидать ясную погоду

Народные приметы на 28 марта подскажут, будет ли в ближайшее время наблюдаться ясная погода.

Несколько столетий назад в народной среде было принято доверять поверью, которое гласит, что чирикающие в двадцать восьмой день марта соловьи предвещают ясную погоду. Отсутствие весенних вод в этот день является признаком того, что год будет не очень благоприятным.

Яркий закат 28 марта народные приметы трактуют в качестве сигнала о скором наступлении дождливой погоды.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому человек, который в ночь на 28 марта увидит во сне ангела, будет долго жить.  