Глава Мордовии Владимир Волков поручил решить вопрос о строительстве новых школ в Саранске

Как отметил в своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков, в рамках нацпроекта «Образование» в республике активно создаются новые местав школах, детских садах, учреждениях допобразования.

«Президент России в Послании поставил конкретные задачи по открытию ясельных мест. Могу сказать, что Мордовия идет в этом графике, за прошлый год введено 9 детских садов, создано свыше 900 ясельных мест. И до конца следующего года мы ликвидируем очередность для детей до 3 лет. Для этого будет построено еще 9 детских садов – 3 в Саранске и 6 в районах», – сообщил руководитель региона.

За последние 7 лет в республике построено 9 новых, современных школ, это более 4,5 тысяч школьных мест. До 2024 года стоит задача построить еще минимум 4 новых школы – две в Саранске и по одной в Торбеевском и Лямбирском районах.

«Минобразования должно проанализировать потребность в дополнительных местах и добиваться включения новых школ в нацпроект. О такой возможности говорил Президент в Послании. Я уже задавал вопрос городским властям, но так и не получил ответа. Куда пойдут учиться дети из строящихся кварталов на улице Васенко, в районе магазина «Леруа Мерлен», на улице Тани Бибиной – находящиеся поблизости школы переполнены», – поручил разобраться Владимир Волков.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.