Народные приметы на 30 марта подскажут, следует ли готовиться к холодам

Народные приметы на 30 марта подскажут, предвидится ли в ближайшее время похолодание.

Несколько веков назад люди верили в то, что холода, имеющие место в предпоследний день первого месяца весны, являются свидетельством того, что в ближайшее время настоящей весенней погоды, отличительными чертами которой являются высокая температура воздуха и солнечные дни, не будет.

Теплой погоде 30 марта особенно радовались крестьяне, жившие в былые времена. Они верили в то, что указанная метеорологическая обстановка пророчит хороший урожай.

Также люди, которые жили несколько веков назад, 30 марта отправлялись на охоту и рыбалку, поскольку считали, что рассматриваемый день является благоприятным для подобных занятий.