Темниковский район: Мокшу почистят  

В рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется провести расчистку реки Мокша в Темниковском районе.

«Предстоит санитарная очистка реки от водной растительности с приведением в порядок берегов, – рассказывает начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ А. М. Сергеев. – Расчистка русла от ила, песка и других отложений для создания оптимального водного режима позволит предотвратить затопление жилых районов во время паводков».

По словам Сергеева, водоохранную расчистку русел рек ещё называют экологической реабилитацией водного объекта. Такой вид расчистки отвечает целям водного законодательства. Водоохранная расчистка не ставит задачи расчета и обеспечения пропускной способности русла реки. Она ограничивается удалением из русел рек остатков древесно-кустарниковой растительности, карчей, иных предметов, загрязняющих или засоряющих реку. Основанием для такой расчистки может служить визуальная оценка ситуации. Данный вид расчистки русел рек может производиться без предварительных инженерных изысканий, в частности, инженерно-геодезических изысканий, без гидрологических расчетов, без расчета пропускной способности русла. При водоохранной расчистке не возводятся какие-либо защитные сооружения.

Заносимость реки до критических отметок возникает через 6-8 лет. Расчистка русла должна проводиться регулярно, в соответствии с данными мониторинга.

В настоящий момент в районе идет подготовка к реализации проекта в 2021 году.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.