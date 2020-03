Сериал «И никого не стало» - подарок зрителям онлайн-кинотеатра ShowJet.ru от студии History

Новая интерпретация романа-бестселлера Агаты Кристи «Десять негритят», выпущенная студией History в 2015 году, теперь ждет своих зрителей на портале ShowJet.ru. Мини-сериал (всего три части) «И никого не стало» (And Then There Were None) - достаточно вольная, но не выходящая за рамки канона трактовка детектива, остающегося вне времени - наверняка понравится тем, кто увлекается коллекционированием остросюжетных, мрачных, интеллектуально глубоких фильмов.

Впечатляющая режиссерская и операторская работа, тонко и увлекательно построенные диалоги, неожиданные, но органично вплетенные в сюжет лирические отступления сделают этот сериал настоящей находкой для зрителей нашего онлайн-кинотеатра.

Череда пугающих неотвратимых убийств - расплата за прежние преступления каждого, кто попал в ловушку на Солдатском острове - показана без излишней жестокости, однако способна продержать зрителя в напряжении до финала последней серии. Все созданные Агатой Кристи образы персонажей перенесены в киноадаптацию сценаристом Сарой Фелпс очень точно, а имена участников актерской группы - Сэма Нила, Чарльза Дэнса, Дугласа Бута, Эдайна Тёрнера, Миранды Ричардсон и многих других ярких звезд зарубежного кинематографа - наверняка заинтересуют поклонников их таланта.