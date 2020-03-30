Глава Мордовии Владимир Волков: «Наша задача – войти в «десятку» лучших региональных систем образования в стране»

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что новые школы и классы, лаборатории, цифровые технологии призваны работать на достижение основной цели нацпроекта: российское образование должно войти в десятку лучших в мире.

«А наша задача – войти в «десятку» лучших региональных систем образования в стране! –обозначил руководитель региона. – Чтобы закрепиться в числе лидеров по качеству образования, только новых стен недостаточно. Необходимо создавать конкурентную образовательную среду. Нельзя допускать разрывов в качестве знаний и условиях, в которых учатся дети в городских и сельских школах. В этом плане один из ключевых проектов – создание «Точек роста» на селе».

В течение трех лет каждая вторая сельская школа будет оснащена самым современным оборудованием, а в каждой третьей – обновится компьютерное оборудование. Все школы будут обеспечены высокоскоростным Интернетом.

Глава Мордовии обратил особое внимание Минобразования и администрация Саранска на оснащение городских школ, в которых требуется обновление компьютерного и лабораторного оборудования, школьной мебели.

С целью обеспечения доступа педагогов и учеников к передовым образовательным технологиям в республике развивается сеть детских технопарков, центров научно-технического творчества. В прошлом году открыт региональный центр выявления и развития талантов детей «Мира». В его работе используются методики сочинского центра «Сириус». Появился первый мобильный детский технопарк.

В этом году планируется открыть детский технопарк «Кванториум» в Рузаевке, а в течение двух лет приобрести еще два мобильных технопарка. Кроме того, в следующем году в Саранске должен заработать детский технопарк в IT-сфере.

«Подчеркну: главное, чтобы новые центры не превратились в обычные кружки и клубы по интересам. Их основная задача – дать вектор профориентационной работе, сформировать у детей социальные навыки, интерес к прикладной науке и производству», – предостерег Глава Мордовии.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.