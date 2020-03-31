Ельниковский район: Стародевиченский сельский Дом культуры капитально отремонтируют

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Ельниковском районе запланирован капитальный ремонт Стародевиченского сельского Дом культуры.

Реставрация здания начнется в 2021 году, ориентировочная стоимость 10 млн руб. Сейчас ведется активная подготовка. В апреле должна быть готова проектно-сметная документация.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.