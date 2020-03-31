Народные приметы на 1 апреля подскажут, каким будет лето

Народные приметы на 1 апреля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться грядущим летом.

Несколько лет назад существовало народное поверье так называемого синоптического характера, которое гласит, что в том случае, если в первый день второго месяца весны имеет место теплая и солнечная погода, в период с июня по август крайне редко будут выпадать осадки, а также очень часто будут наблюдаться сильные порывы ветра.

Дождь 1 апреля люди, жившие несколько веков назад, воспринимали в качестве своего рода уведомления о том, что грядущим летом не будет засухи.

Если в первый день апреля лежит снег, народные поверья советуют готовиться к плохим показателям урожайности.

Ясное небо в ночь на 1 апреля многовековые приметы называют предвестником скорого потепления.