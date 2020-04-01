Народные приметы на 2 апреля подскажут, будет ли начало апреля теплым

Народные приметы на 2 апреля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении ближайших дней.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому теплая погода, наблюдающаяся 2 апреля, свидетельствует о том, что аналогичная метеорологическая обстановка будет иметь место в течение нескольких ближайших дней.

Люди, которые жили в былые времена, радовались дождю во второй день апреля, поскольку верили, что выпадение осадков является предвестником хорошего урожая грибов.

Птицы, прилетевшие до 2 апреля, являются живым доказательством того, что уже пришла настоящая весна.

Также несколько столетий назад считалось, что много талой воды в этот день предвещает много травы в мае.