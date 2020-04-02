Премьера фильма «Спутник» состоится 23 апреля в онлайн-кинотеатрах more.tv, Wink и ivi

Компании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, а также «НМГ Студия» и СТС, совместно с Sony Pictures приняли решение о выпуске фильма «Спутник» в новом цифровом формате.

Премьера картины состоится 23 апреля одновременно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в «Национальную Медиа Группу»), видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре ivi.

Ранее кинотеатральный релиз «Спутника» был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход «Спутника» в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате.

Федор Бондарчук, продюсер:

«Для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное — наш зритель, для которого мы снимаем кино. «Спутник» — один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути — не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн- кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране».

Ольга Паскина, генеральный директор НМГ:

«Спутник» изначально замышлялся как зрелищный аттракцион, рассчитанный на максимально широкую зрительскую аудиторию и кинотеатральный прокат. Мы уверены, что в текущих условиях именно благодаря онлайн-релизу фильм будет по достоинству оценен наибольшим количеством зрителей. Сегодня как никогда важны гибкость, скорость и нестандартные решения. Мы рады, что растущая с каждым днём зрелость онлайн-рынка, а также готовность наших партнёров принимать смелые решения позволили нам найти правильную бизнес-модель и принять это решение в интересах зрителя».

Михаил Врубель, продюсер:

«Киноиндустрия оказалась в сложном положении, как производители, так и наши коллеги, и партнеры кинотеатры. Мы должны поддерживать друг друга сейчас и впереди у нас много больших совместных проектов. В то же время, мы должны поддержать наших зрителей. Для нас, как компании делающей большое зрительское кино, важно, чтобы наши фильмы увидело максимальное количество людей. Совместно с партнерами мы приняли решение выпустить “Спутник” в новом для нас онлайн-формате в апреле, как и был ранее запланирован кинотеатральный релиз».

Александр Андрющенко, продюсер:

«В нашем решении мало продуманной стратегии. Ситуация развивается стремительно, и мы просто не можем не отреагировать. “Спутник”, безусловно, создавался для большого экрана. Но, что еще важнее, он создавался для зрителей, которые сегодня должны оставаться дома, а значит мы обязаны предоставить им возможность увидеть фильм, не рискуя здоровьем».

Илья Стюарт, продюсер:

«Безусловно, когда мы только задумывали дебют Егора Абраменко, мы представляли себе именно кинотеатральный прокат, но жизнь вносит свои коррективы. Я рад, что у зрителя будет возможность увидеть наше кино, несмотря на обстоятельства, с которыми мы все столкнулись. Это прекрасно, что наша индустрия готова находить решения и радовать публику новым контентом на онлайн-площадках. Мы верим, что у режиссера все же будет шанс личной беседы со зрителем на фестивальных показах картины, когда это снова будет безопасным для здоровья».

Вячеслав Муругов, продюсер:

«Безусловно, мы не можем игнорировать текущие события в мире, мы не хотим рисковать здоровьем наших зрителей. И вместе с тем мы абсолютно уверены в том, что хорошая история остается таковой вне зависимости от того, на каком экране ее видит аудитория. И в такие непростые времена, как сегодня, нам как никогда нужны хорошие истории, чтобы отвлечься от тревог и переживаний. “Спутник” — именно такое кино, и мы решили не откладывать его в стол до лучших времен, так как уверены — зрители получат огромное удовольствие от просмотра».

Антон Сиренко, генеральный директор Sony Pictures Production&Releasing:

«Мы понимаем насколько непростым было это решение для продюсеров. Только нынешние беспрецедентные обстоятельства могли стать причиной такого необычного подхода к выпуску столь качественного и интересного проекта».

Денис Горшков, Генеральный директор more.tv:

«Выпуск фильма “Спутник” сразу в цифровом релизе, не смотря на его вынужденный характер, является важным прецедентом для всей индустрии и одновременно удивительной возможностью для онлайн-рынка продемонстрировать свои возможности. Как мы знаем, сейчас домашнее онлайн-смотрение активно растёт. Со стороны more.tv мы сделаем все, чтобы этот замечательный фильм увидело как можно больше людей».

Александр Косарим, директор по контентной политике «Ростелекома»:

«Цифровая премьера кинокартины — это вынужденный в текущей ситуации, но очень важный эксперимент и для студии, и для видеосервисов, и для рынка в целом. Людям, которые сегодня вынужденно находятся дома и лишены привычного досуга, очень важно получать впечатления, не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции. Хорошее настроение и яркие эмоции от классного кино помогут нам всем вместе пережить этот непростой период».

Олег Туманов, генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi:

«Мир неожиданно изменился для всех и это заставляет киноиндустрию и сегмент онлайн-видеосервисов быстро находить новые решения в условиях отсутствия кинопроката. Мы считаем, что этот первый и беспрецедентный в России случай откроет новые возможности как для создателей контента, так и для зрителей и мы рады, что ivi является важным участником этих изменений».

СПУТНИК

Производство: «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ студия», СТС, при поддержке Фонда Кино

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Егор Абраменко

Оператор: Максим Жуков

Автор сценария: Олег Маловичко, Андрей Золотарёв

Продюсеры: Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Вячеслав Муругов

В ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев

Возрастной рейтинг: 16+

СССР, 1983 год. На землю возвращается советский космический аппарат, страна празднует новый триумф отечественной космонавтики. Но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Что произошло на борту остается неясным, выжившего помещают в секретную лабораторию для выяснения деталей. Факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не один… Спецслужбы просят о помощи нейрофизиолога Татьяну Климову, которой предстоит разгадать загадку случившегося на корабле и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

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