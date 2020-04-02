Глава Мордовии Владимир Волков: «Благодаря нацпроекту «Культура», нам удалось укрепить материальную базу наших театров, музеев, библиотек, домов культуры»

Поднимая в своем Послании вопросы развития культуры и туризма, Глава Мордовии Владимир Волков напомнил, что в прошлом году республика вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Перевыполнены целевые показатели по росту посещаемости учреждений культуры, числу обращений к цифровым ресурсам.

«Главное, благодаря нацпроекту «Культура», нам удалось укрепить материальную базу наших театров, музеев, библиотек, домов культуры, вовлечь в работу НКО и волонтеров, – отметил руководитель региона. – Мы активно начали программу строительства и реконструкции сельских домов культуры. Могу сказать, что этой работы от нас очень ждут люди».

В этом году будут капитально отремонтированы еще 5 сельских домов культуры в Зубово-Полянском, Кочкуровском, Лямбирском, Теньгушевском и Большеберезниковском районах.

Кроме того, Владимир Волков потребовал ускорить решение всех вопросов, касающихся строительства дома культуры в Чамзинке, реконструкции ДК в Торбееве и восстановления Центра культуры имени Ухтомского в Рузаевке.

«В рамках поручения Президента России и нацпроекта «Культура» до 2024 года мы должны переоснастить 12 детских школ искусств, добиться средств на ремонт зданий. В этом году нужно отремонтировать Чамзинскую музыкальную школу и Ковылкинскую школу искусств, а также оснастить оборудованием и музыкальными инструментами четыре школы искусств в Саранске, Рузаевке, Чамзинском и Ардатовском районах» – поставил задачу Глава Мордовии.