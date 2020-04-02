Народные приметы на 3 апреля подскажут, будет ли грядущее лето ненастным

Народные приметы на 3 апреля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться грядущим летом.

Несколько веков назад люди доверяли поверью, согласно которому обилие березового сока в третий день второго месяца весны является предвестником того, что в период с июня по август будет иметь место ненастная погода. Если 3 апреля цветет мать-и-мачеха, в ближайшие дни повысится температура воздуха. Комары, появившиеся в этот день, также предвещают потепление.

Синие облака, наблюдающиеся 3 апреля, народные приметы называют предвестниками того, что в ближайшие дни будут идти дожди.

Также несколько столетий назад люли верили в то, что синица, поющая в третий день апреля, зазывает тепло.