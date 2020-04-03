Атюрьевский район: благоустройство дворовых территорий продолжится

В 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен пер. Парковый в с. Атюрьево и дворовые территории по ул. Новая, д. 2А и д. 4. В 2020 году планируется благоустройство пер. Школьный, д. 1 и ул. Советская, д. 2 в с. Атюрьево.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила нам за небольшой период времени заметно преобразить внешний облик районного центра, – говорит заместитель главы района Александр Костькин. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши населенные пункты, зависит в целом привлекательность района для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.