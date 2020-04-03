Народные приметы на 4 апреля подскажут, следует ли готовиться к дождю

Народные приметы на 4 апреля подскажут, будет ли в ближайшее время наблюдаться дождливая погода.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, согласно которой синие облака, наблюдающиеся на небе в четвертый день второго месяца весны, предвещают теплый дождь.

Также в былые времена существовало поверье, позволяющее определить, какой будет урожай. Считалось, что красные круги, наблюдающиеся ранним утром 4 апреля вокруг солнца, предвещают отличные показатели урожайности.

Вода, приснившаяся в ночь на 4 апреля, народными поверьями трактуется в качестве символа благополучия.