Народные приметы на 6 апреля подскажут, вернется ли зима

Народные приметы на 6 апреля помогут узнать, следует ли готовиться к возвращению зимы.

Несколько веков назад люди считали достоверным так называемое синоптическое поверье, которое гласит, что снег, растаявший до шестого дня апреля, является гарантией того, что текущей весной больше не будет никаких снегопадов. Теплая погода, имеющая место в ночь на 6 апреля, свидетельствует о приходе настоящей весны.

Крестьяне, жившие несколько столетий назад, с радостью наблюдали за снегом, выпавшим в рассматриваемый день, поскольку считали, что эти осадки предвещают хороший урожай.

Очень теплая погода 6 апреля может свидетельствовать о том, что скоро ударят морозы, но долго они не продержатся.