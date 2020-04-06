Национальный проект «Демография». Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2020 году в Мордовии планируется ввести 838 дополнительных мест, 6 детских садов: в с. Белозерье Ромодановского района, пос. Ялга г.о. Саранск, с. Дубенки, с. Атюрьево, г. Рузаевка и г. Ардатов.

Запланировано профессиональное обучение не менее 187 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста тех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.