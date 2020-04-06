Зубово-Полянский район: идет капитальный ремонт Дома культуры в с. Уголок

В рамках нацпроекта «Культура» в Уголковском сельском поселении ведется капитальный ремонт сельского Дома культуры.

Старое здание обрело совершенно другой вид: новая крыша, фасад обшит современными материалами, установлены стеклопакеты. Проведена большая работа по внутренней отделке помещений, демонтирована кинобудка, стены и потолки обшиваются гипсокартоном с последующей соответствующей отделкой и покраской, будут заменены двери.

В помещении для сельской библиотеки заливается бетонный пол, потом его выложат плиткой. Будут проведены новая электропроводка и пожарная сигнализация. По всему периметру здания ведется капитальный ремонт фундамента и заливка бетонных опалубков.

Работы проводит подрядная организация ООО «Стройтест» из г. Ковылкино.