Народные приметы на 7 апреля подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 7 апреля помогут узнать, будет ли грядущим лето наблюдаться теплая погода.

В былые времена существовало поверье, которое гласит, что гроза, наблюдающаяся в седьмой день второго месяца весны, является свидетельством того, что в период с июня по август будет иметь место преимущественно теплая погода. Кроме того, гроза в этот день предвещает хороший урожай орехов.

Также ранее имела место примета, гласящая, что снег, который не растаял до 7 апреля, пролежит до начала мая.

Ясное небо в седьмой день апреля народные приметы называют предвестником лета с частыми грозами.