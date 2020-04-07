Казино гаминатор — в казино на реальные деньги

Казино Гаминатор: особенности и причины популярности

Казино Гаминатор – это продукт всемирно известной компании Новоматик. Много миллионов игроков со всего мира называют слоты этой серии своими любимыми. Некоторые гемблеры оценивают качество казино по наличию этих игр в ассортименте. Популярность автоматов неоспорима не только в России, но и на Западе.

Как появился Гаминатор

Эта серия игр стала визитной карточкой Новоматик, однако стоит отметить, что разработкой слотов занималась не сама компания, а одно из ее подразделений, которое называется «Астра Геймс». У истоков всемирно известного бренда стоял всего один человек, который очень любил азартные игры, но работал большую часть жизни мясником. Годом основания компании стал 1980. За 40 лет работы компания принесла ему более 6 миллиардов долларов. Оценить, какие игры настолько понравились людям, что получилась такая прибыль, можно на сайте https://gaminatorslotsonline.net/.

Именно серии Гаминатор Новоматик обязан своей популярностью. Первые слоты линейки были анонсированы в конце 90-х годов прошлого столетия. Практически сразу автоматы обошли по популярности многочисленных конкурентов, что продемонстрировало высокий уровень лояльности со стороны аудитории. Эти автоматы стали первыми, которые включали в себя одновременно несколько игр. Среди них оказались даже те, которые уже были известны игрокам. Отдельные модели предлагали выбор из десяти и более игр.

Сегодня Гаминаторы заслуженно называют классикой гемблинга. Несмотря на то, что даже самые молодые игры серии были созданы более десяти лет назад, они продолжают пользоваться большим спросом и не собираются терять позиции в ближайшее время. Казино Гаминатор до сих пор успешно обходит всех конкурентов, несмотря на развитие технологий и креативных предложений последних. Сегодня игры для Гаминатор продолжают создаваться, однако занимается ими другое подразделение – «Гринтуб».

Отличия гаминаторов

В первую очередь, эти игры отличаются высоким процентом возврата. Средний показатель достигает 99%. Опытные игроки понимают, что такие условия очень выгодные. Это отличный шанс заработать на игре крупную денежную сумму.

Следующее, на что обращают внимание игроки – бренд имеет высокую репутацию. Крупнейшие казино миро используют ПО бренда, так, все заведения Монако уже давно сделали Новоматик основным разработчиком, у которого закупают автоматы. Репутацию слоты заработали из-за того, что не только прекрасно умеют развлекать, но и предоставляют высокий уровень безопасности. Эти автоматы невозможно перенастроить, и никакое вмешательство со стороны третьих лиц в систему невозможно.

Еще статьи по теме на сайте rgsu.ru