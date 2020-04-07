Дубенский район: введен в эксплуатацию новый корпус Пуркаевского интерната

Строительство современного жилого корпуса № 3 Пуркаевского интерната велось с апреля 2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». К концу года оно, как и планировалось, было завершено. В феврале 2020 года получено официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Пуркаевский интернат – это учреждение медико-социального обслуживания людей с расстройствами психики. Первый корпус будущей лечебницы был построен еще во время Великой Отечественной войны: сюда свозили детей из оккупированных районов страны, и изначально это был детский дом. Затем учреждение было перепрофилировано под дом инвалидов для несовершеннолетних, а с 1973 года оно приобрело свой нынешний статус.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.