Народные приметы на 8 апреля подскажут, какая погода будет 8 октября

Народные приметы на 8 апреля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в начале октября.

Несколько столетий назад в народной среде весьма распространенным было поверье, согласно которому погодная обстановка в восьмой день второго месяца весны идентична погоде, наблюдающейся 8 октября. Это означает, что теплая погода 8 апреля предвещает аналогичные метеорологические условия в восьмой день десятого месяца года.

В былые времена люди считали, что в том случае, если до 8 апреля расцвела черемуха, можно высаживать картофель.

Заморозки в этот день предвещают холодное продолжение весны и поздний приход настоящей летней погоды.

Светлый восход солнца 8 апреля народные приметы называют предвестником того, что снега до конца осени не будет.