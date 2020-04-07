Национальный проект «Образование». Региональный проект «Современная школа»

В 2020 году в Мордовии в рамках реализации регионального проекта планируется создание 42 центров цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

1 сентября должна быть введена в эксплуатацию школа на 140 мест в с. Дракино Торбеевского района, а в конце года – школа на 165 мест в с. Аксёново Лямбирского района.

Будет обновлена материально-техническая база по предметной области «Технология» в Саранской общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.