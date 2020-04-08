Инсарский район: автодорога от Кочетовки до Мордовской Паевки будет отремонтирована

В 2020 году работа по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог в Инсарском районе будет продолжена.

Главным объектом станет автодорога от села Кочетовка до села Мордовская Паевка. Здесь в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется проведение в два этапа капитального ремонта дорожного полотна протяженностью 6 километров.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.