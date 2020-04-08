Народные приметы на 9 апреля подскажут, следует ли ожидать первый весенний дождь

Народные приметы на 9 апреля помогут узнать, ожидается ли в ближайшее время выпадение осадков в виде дождя.

В былые времена люди доверяли поверью, гласящему, что чибис, который на клюве воду принес в девятый день апреля, является предвестником того, что в скором времени будет иметь место первый весенний дождь.

Крестьяне несколько веков назад радовались, увидев иней и туман утром 9 апреля, поскольку, считали, что они предвещают отменный урожай.

Народные приметы категорически запрещают вступать в конфликты в девятый день второго месяца весны, поскольку восстановить приязненные отношения будет крайне сложно, а в некоторых случаях ссора повлечет за собой окончательное прекращение общения между участниками перепалками.