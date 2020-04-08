Национальный проект «Экология». Региональный проект «Чистая вода»

В 2020 году строительство, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения на территории республики продолжается.

В рамках строительства водозабора № 2 в р.п. Чамзинка проведены мероприятия по обвязке резервуаров и их гидроизоляции, а также установке воздухообменников и узла обеззараживания. Завершаются работы по обваловке резервуаров, строительству дороги, благоустройству и озеленению территории. Установлена трансформаторная подстанция и система автоматизации.

По плану к 2024 году доля населения Мордовии, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна возрасти до 92,5% по сравнению с базовым значением в 87,7% в 2017 г.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.