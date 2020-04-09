В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 10 апреля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 10 апреля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 10 апреля на территории республики будут иметь место порывы южного ветра, скорость которых будет достигать до 17 метров в секунду.

Жителям региона в целях избегания негативных последствий, которые могут быть вызваны сильными порывами ветрами, рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Автомобилистам следует либо оставлять машины в гаражах, либо же парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Источник: 13.mchs.gov.ru