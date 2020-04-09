В Инсарском районе пожар уничтожил дачный дом и две надворные постройки

В Инсарском районе произошел пожар, который уничтожил дачный дом и две надворные постройки.

Происшествие произошло вечером 8 апреля на территории села Ямщина. На улице Куйбышева пожар уничтожил дачный дом и две надворные постройки на общей площади 115 квадратных метров. Кроме того, сгорела сухая трава на площади 3 га.

В результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог сухой травы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Старошайговском районе сгорел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru