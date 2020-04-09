Народные приметы на 10 апреля подскажут, будут ли ближайшие недели дождливыми

Народные приметы на 10 апреля помогут определить, как часто на протяжении ближайших недель будут идти дожди.

Несколько столетий назад доверительным отношением среди людей пользовалось поверье метеорологической направленности, согласно которому, глухой и продолжительный гром, наблюдающийся в десятый день апреля, является предвестником того, что на протяжении ближайших недель часто будут идти дожди.

Сороки, сидящие на верхушках деревьев 10 апреля, в былые времена воспринимались в качестве предвестников теплой погоды.

Дождь, наблюдающийся в этот день, народные приметы называют сигналом о том, что будет иметь место хороший урожай.