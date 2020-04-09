Национальный проект «Культура». Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

В 2020 г. в рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности будет проведен капитальный ремонт Паракинского сельского клуба в Большеберезниковском районе, Сабаевского сельского клуба в Кочкуровском районе, Коммунарского сельского клуба в пос. совхоза «Коммунар» Лямбирского района, Теньгушевского РДК, Уголковского сельского Дома культуры в Зубово-Полянском районе.

Необходимые инструменты, оборудование и материалы будут приобретены для 4-х детских школ искусств Мордовии: Республиканской детской музыкальной школы-интерната, Ардатовской детской школы искусств № 1; детских школ искусств Рузаевского и Чамзинского районов.

На базе Центральной библиотеки Ковылкинского района будет создана модельная библиотека «Саморазвитие».